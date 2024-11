Rui Barreto passa a assessor de Rui Alves

O Nacional informou que o seu vice-presidente, Rui Barreto, vai integrar a lista vencedora das eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Natação e que o mesmo tomará posse no próximo dia 30, na qualidade de vice-presidente do referido organismo.

No cumprimento do disposto no Regime Jurídico das Federações, Rui Barreto deixa, por isso, o seu cargo no Nacional. Depois de tomar posse como vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, Rui Barreto passa a ser assessor do presidente do Nacional, Rui Alves.