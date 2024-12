Governo quer capacitar mais mulheres nas áreas tecnológicas

O Governo vai aprovar na próxima quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, a Estratégia Digital Nacional, que inclui uma iniciativa para incentivar a igualdade de género nas áreas tecnológicas, anunciou hoje a Ministra da Juventude e Modernização.

Em declarações à Lusa, no âmbito de uma reunião ministerial, em Bruxelas, na Bélgica, Margarida Balseiro Lopes avançou com uma iniciativa que quer combater as disparidades de género nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas.

"É um compromisso, um objetivo, que é partilhado por outros Estados-membros [da União Europeia]", disse a governante.

São um "conjunto de ações" para incentivar a instrução de "mais especialistas, mas também mais mulheres".

"Em Portugal, uma em cada cinco especialistas, ou seja, uma mulher a cada cinco especialistas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, e uma em cada três nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas", acrescentou Margarida Balseiro Lopes.

"Há três áreas que serão críticas: educação, há vários estudos que demonstram que precisamos de começar o mais precocemente possível; o ensino superior, precisamos de formar, de qualificar mais raparigas; e o mercado de trabalho, o facto de qualificarmos para essas áreas não significa que depois venham a trabalhar nessas áreas", sustentou.

Se não se fizer nada agora, advertiu a ministra, dentro das próximas duas décadas pode aumentar a disparidade de género nas áreas mais tecnológicas.

Na próxima quinta-feira, 12 de dezembro, o Governo vai aprovar a Estratégia Digital Nacional, no segundo Conselho de Ministros dedicado à digitalização.