FC Barcelona regressa às vitórias na Liga após 'jejum' de três jogos

O FC Barcelona goleou hoje fora o Maiorca por 5-1, em jogo antecipado da 19.ª jornada da Liga espanhola de futebol, após três partidas sem vencer, consolidando provisoriamente a liderança.

O extremo Ferran Torres inaugurou o marcador aos 12 minutos, mas o atacante kosovar Vedat Muriqi restabeleceu a igualdade aos 43, e o intervalo chegou com uma igualdade a uma bola.

Na segunda parte, os catalães dominaram totalmente as operações e arrecadaram os três pontos graças a quatro golos, dois dos quais da autoria do internacional brasileiro Raphina, aos 56 (de penálti) e 74, com o neerlandês Frenkie de Jong a fazer o quarto (79) e o espanhol Pau Victor o quinto (84).

Com o regresso aos triunfos no campeonato, os 'blaugrana' reforçaram, à condição, o primeiro posto da La Liga, com 37 pontos em 16 jogos disputados, mais quatro do que o grande rival Real Madrid, que ainda só jogou 14 encontros.

Já o Maiorca, segue na sexta posição, com 24 pontos, em 16 partidas.