'Passeio das Luzes' regressa às ruas do Funchal

O Funchal recebe no próximo domingo, 8 de Dezembro, o 'Passeio das Luzes', iniciativa organizada pela Associação de Ciclismo da Madeira, com apoio do Grupo Confeitaria, que ajuda a relançar e destacar esta iniciativa que promover um estilo de vida saudável, "aliando a prática de actividade física a uma causa social de grande impacto".

As inscrições para o evento estão abertas até às 24h00 de hoje, dia 6 de Dezembro, e podem ser feitas diretamente no site da ACMadeira. Além disso, no dia do evento será possível realizar inscrições no secretariado, entre as 17h45 e as 18h15.

"Com o impulso da divulgação do evento nos últimos anos, tivemos um crescimento significativo na adesão", salienta o patrocinador. "De 2022 para 2023, registou-se um aumento de 200% no número de inscritos, com 113 participantes no ano passado. Este ano, já contamos com mais de 50 inscritos, e acreditamos que ultrapassaremos 150 participantes, consolidando o 'Passeio das Luzes' como um evento de grande impacto na região", acredita o Grupo Confeitaria.

Em nota de imprensa divulgada esta manhã, salientam que "o evento não apenas incentiva a prática do exercício físico, mas também promove a solidariedade", uma vez que "cada inscrição corresponde a um brinquedo doado para uma instituição. Este ano, os donativos serão destinados ao Centro da Mãe, fortalecendo o espírito de partilha que caracteriza esta época natalícia".

E acrescenta: "O nosso foco principal enquanto grupo é realizar uma divulgação forte junto da sociedade madeirense, sensibilizando para a importância do exercício físico regular, utilizando o 'Passeio das Luzes' como um exemplo perfeito: um evento agradável, envolvente e visualmente bonito, que percorre a cidade do Funchal e suas zonas emblemáticas."

O Grupo Confeitaria acredita que "esta ação social tem um impacto significativo, especialmente no Natal, época em que reforçamos o nosso compromisso com quem mais precisa" e, "embora este apoio seja parte do que fazemos ao longo do ano, nesta altura intensificamos esforços para que a solidariedade chegue ainda mais longe", conclui a nota.