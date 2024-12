Banco Alimentar da Madeira continua com campanhas até domingo

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira continua a promover até este Domingo, 8 de Dezembro, as suas campanha de recolha de produtos.

As campanhas de contribuição às famílias mais carenciadas podem acontecer de duas formas: através do 'Ajuda Vale (Pingo Doce), em que poderá adquirir nas caixas de pagamento, indicando os produtos que deseja doar; e, através da campanha online (alimentestaideia.pt), onde pode fazer uma doação com apenas uns cliques e de forma rápida e directa.

Em 2023, os madeirenses doaram 77,9 toneladas de alimentos, um esforço que envolveu mais de 50 instituições parceiras que apoiam as famílias da Região durante o ano.

"Este ano, com a ajuda de todos, podemos potenciar ainda mais a ajuda", sublinha o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira.