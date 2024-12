Espectáculo de Luís de Matos nomeado para 'Les Billets d'Or'

O espetáculo "Impossible sur Scène" ('Impossível em Palco'), protagonizado pelo ilusionista Luís de Matos, está nomeado para os prémios 'Les Billets d'Or', na categoria "Espetáculo mais Impressionante do Ano", foi hoje anunciado.

O espetáculo, que esteve em cena em novembro último no Folies Bergère, em Paris, contou com a participação dos artistas Aaron Crow, Dan Sperry, Norbert Feré e Yu Hojin, e é um dos 60 nomeados.

Os Prémios 'Les Billets d'Or', escolhidos pelo público, distinguem os melhores espetáculos apresentados em Paris, durante o ano, desde a comédia ao drama e ao cabaret. As votações são feitas no 'site' da Billets d'Or.

Os vencedores serão conhecidos no próximo mês de janeiro.

"Impossible sur Scène" estará em cena de 12 a 15 deste mês, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, e de 19 deste mês a 12 de janeiro próximo no Teatro Tivoli, em Lisboa, e, de 15 a 18 de janeiro próximo, no Coliseu do Porto.