Luís Castro encara com "satisfação e respeito" o êxito de Artur Jorge e Botafogo

O treinador Luís Castro revelou hoje encarar com "satisfação" e "respeito" o êxito do compatriota Artur Jorge, que conquistou no sábado a Taça Libertadores de futebol pelos brasileiros do Botafogo, clube que orientou, por "saber quão difícil é".

"Olho com muita satisfação o êxito que teve o Artur Jorge, como vi o êxito do Jorge [Jesus] e do Abel, de todos os treinadores portugueses espalhados pelo mundo. Olho primeiro com respeito, porque sei o quão difícil é atingir o que eles atingiram lá, porque é um futebol extremamente difícil e resta-me saudá-los pelo êxito alcançado", endereçou o técnico, à margem da Gala Ibercup 2024, realizada no Centro Cultural de Cascais.

Luís Castro considera que a mais recente conquista do seu companheiro de profissão é representativa da qualidade existente dos profissionais de futebol produzidos em Portugal.

"O futebol português é muito bem visto pelo mundo e nós sentimos o respeito que têm por ele, pelos seus treinadores e jogadores, pelo caminho da seleção e acho que o futebol em Portugal continua no bom caminho. Por vezes, olhamos mais vezes para as partes menos boas, mas há sempre coisas menos boas nas nossas vidas, mas, se olharmos ao que há de bom no futebol português, vamos encontrar uma imensidão de coisas boas", elogiou.

Livre de compromissos, o técnico de 63 anos, que tem sido apontado aos brasileiros do Santos, do Corinthians e do Atlético Mineiro, confirmou ter recebido "abordagens de clubes brasileiros", mas também a sua intenção de não treinar qualquer emblema nos próximos meses.

"Só penso voltar ao trabalho em junho ou julho do próximo ano e só serei desviado dessa minha intenção se um projeto muito interessante acontecer para mim. Tudo pode acontecer a nós, treinadores, mas não é minha intenção voltar nos tempos mais próximos. Confirmo que tenho conversado com alguns clubes e expressado esta minha intenção", anunciou Luís Castro.