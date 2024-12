Homem e criança feridos em despiste na via rápida

Dois feridos, um deles encarcerado, foi o resultado de um despiste de carro ocorrido hoje na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, na zona do Porto Novo.

As vítimas, um menino de oito anos e um homem com cerca de 50 anos, foram assistidas no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O adulto ficou mesmo encarcerado no carro e teve de ser retirado com recurso a material de desencarceramento.

Ambos foram transportados para o hospital em duas ambulâncias desta corporação.

A PSP tomou conta da ocorrência.