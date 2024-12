Dois feridos em choque de mota e carro na Via Rápida

Um acidente entre uma mota e um carro na Via Rápida provocou, há instantes, dois feridos, no sublanço da Pestana Júnior - Boa Nova, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Os dois feridos, o condutor e o ocupante do motociclo, apresentam ferimentos ligeiros e já estão a ser socorridos no local por duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que, em seguida, irão proceder ao transporte das vítimas para o hospital.

De realçar ainda que devido ao sinistro, a circulação rodoviária na via rápida encontra-se bastante congestionada, com a aplicação do Info Vias a apontar filas de trânsito com uma extensão de 4 kms (entre o km 18,8 e o km 14,8).