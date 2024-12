Presidente da Republica depositou coroa de flores no jazigo de Mário Soares

O Presidente da República depositou hoje, ao fim da manhã, uma coroa de flores no jazigo de Mário Soares, num gesto de homenagem no dia em que se assinalam cem anos do nascimento do fundador do PS.

De acordo com o portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao cemitério dos Prazeres, em Lisboa, tendo depositado um coroa de flores no jazigo da família do antigo chefe de Estado (1986/1996) e primeiro-ministro de três governos constitucionais (1976/1978, 1978 e 1983/1985).

Esta tarde, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Presidente da República encerra uma conferência no âmbito do centenário do nascimento de Mário Soares, onde também discursam o chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Nesta sessão, serão também transmitidas mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do líder histórico dos socialistas espanhóis e antigo primeiro-ministro de Espanha, Felipe González.

Na sexta-feira, no encerramento da sessão solene dedicada ao fundador do PS, no parlamento, o Presidente da República homenageou "a vida singular, irrepetível" de Mário Soares, "sempre livre, sempre igualitário, sempre anti-xenófobo", e considerou que sem ele a liberdade e a democracia em Portugal teriam esperado mais.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou essa sessão como exemplo da liberdade que o antigo chefe de Estado ajudou a criar.

"Sem ele, Mário Soares, não seria possível uma sessão evocativa tão livre como de hoje: uns livremente evocando mais os seus méritos, outros evocando livremente os seus deméritos. Uns louvando a democracia que ajudou a construir, outros querendo outro futuro que não o que ele sonhou", afirmou.

"Foi isso, a liberdade e a democracia, que ele ajudou a criar. Foi isso que permitiu este parlamento livre e a sessão solene que estamos a viver", acrescentou.

Mário Soares nasceu em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu em 07 de janeiro de 2017, aos 92 anos, em Lisboa.

Advogado, combateu a ditadura do Estado Novo, foi fundador e primeiro líder do PS. Regressado do exílio, em França, após o 25 de Abril de 1974, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e Presidente da República, durante dois mandatos, entre 1986 e 1996.