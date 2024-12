Centenário de Mário Soares ontem, hoje e amanhã

Bom dia. O antigo primeiro-ministro e Presidente da República, histórico líder do Partido Socialista, Mário Soares completaria 100 anos se fosse vivo, mas a sua vida, história e memória é recordada desde ontem, como hoje, mas também amanhã, diz em que nasceu em 1924.

No semanário Expresso:

- "Ex-BES vai dar Euro300 milhões de dividendos ao Estado"

- "O legado de Mário Soares"

- "Passos Coelho diz que faltam líderes com coragem e verdade"

- "Aumenta número de sem-abrigo que têm trabalho"

- "Vitorino dá sinal para Belém: 'Falamos para o ano'"

- "Alunos portugueses do 8.º ano com a maior queda a Matemática na Europa"

- "O novembro mais quente de sempre: 2,69 graus acima da média"

- "Notre-Dame reabre depois de obras de Euro700 milhões"

- "França e Alemanha: os gigantes da UE em crise"

- "A cruel herança genética da realeza europeia"

- "Sapadores têm petardos escondidos para mais 'manifs'"

- "Prendas. Escolhas do Expresso para ler, pensar, experimentar e viajar"

- "Os desafios da mobilidade elétrica"

- "40 anos da Blitz na Meo Arena"

- "Fisco alerta para pagamentos falsos"

- "STJ mantém juíza no caso Pinho"

No semanário Nascer do Sol:

- "Chega recebe mais de quatro milhões de euros do Estado"

- "A vida de Mário Soares"

- "'Na 3.ª vez que Soares foi primeiro-ministro, as pessoas tinham-lhe uma raiva tão grande como tinham a Passos Coelho'. Joaquim Vieira, autor da biografia 'Mário Soares, uma vida'"

- "Bombeiros 'incendiários' são das claques dos clubes"

- "Um em cada cinco alunos do 8.º ano não sabe o mínimo de Matemática"

- "Banca. CGD impõe senhas e tempo máximo de atendimento"

- "Portugal Amanhã. Ricardo Conde. 'Queremos tornar Portugal no ponto de retorno de missões espaciais'"

- "Euronews. Barnier cai com moção apoiada pelos extremos. Macron não se demite"

- "Nazaré. Surfar o negócio das ondas gigantes"

No Correio da Manhã:

- "Máfia brasileira com laboratório de droga no oeste. PJ desmantela rede de 'coca'"

- "Célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) com sucursal na Lourinhã"

- "Moreirense 2.1 Sporting. Cónegos afundam leões"

-"Benfica. Bruno Lage com gestão cirúrgica para ter sucesso na Liga e na Champions"

- "Mundial de Clubes. Benfica encontra Bayern e Cavani. FC Porto com Abel Ferreira e Messi"

- "Operação 'Pretoriano'. 'Macaco' e Sandra julgados por 31 crimes"

- "Bitcoin dispara 45% com Trump e atinge 100 mil dólares"

- "Julgamento de afegão. Sobrevivente conta em tribunal horror vivido"

- "Grande Lisboa. Paixão 'online' acaba em terror e violação"

No Público:

- "Ontem, hoje, amanhã. Soares 100 anos"

- "Pandemia. Houve 21.243 mortes acima do esperado em dois anos"

- "França. Macron vai nomear um 'governo de interesse geral'"

- "Samuel Úria investe contra as trevas, procura a luz, ilumina"

- "Terceira derrota. Sporting pode ficar sem a liderança e sem João Pereira"

No Jornal de Notícias:

- "Alunos são-tomenses a estudar em Portugal abandonados na rua"

- "João Pereira perdido no Minho. Moreirense 2-1 Sporting"

- "Covid. Excesso de óbitos teve mais impacto acima dos 85 anos"

- "Trofa. Recebeu conta de 5 mil euros de água por causa de uma fuga"

- "Balanço. Música gerou três quartos das receitas na Cultura"

- "Mundial de Clubes. Dragões defrontam Messi e águias reencontram alemães"

- "Pretoriano. Madureira fica na cadeia e acusação segue para julgamento"

No Diário de Notícias:

- "IL admite chamar Isabel dos Santos para explicar negócio da Efacec"

- "Macron recusa demitir-se e promete primeiro-ministro 'nos próximos dias'"

- "França vale 36 mil milhões de euros para Portugal e emprega 60 mil"

- "UE e Mercosul estão a um passo de criar a maior parceria comercial do mundo"

- "Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil: 'O livre comércio é muito mais importante do que qualquer questão pontual na agenda bilateral'"

- "Transportes. Como a Fertagus duplica viagens para Setúbal sem ter mais comboios"

- "Capital. O futuro dos bairros de Lisboa passa por hortas, 'biclas' e 'bits'"

- "Mundial de Clubes. Abel e Messi no caminho do FC Porto, Benfica com o pesadelo Bayern"

- "Sporting. Derrota frente ao Moreirense (2-1) é a terceira seguida dos leões"

- "Luís de Matos. IMPOSSÍVEL ao vivo viajou até Paris e está de volta a Portugal"

No Negócios:

- "Finanças dão OK a fecho de acordo no Novo Banco"

- "O que sabem as crianças sobre Mário Soares"

- "Macron promete primeiro-ministro que represente 'todas as forças'"

- "Aviação. TAP admite cobrar taxa adicional nos bilhetes"

- "Lítio. Governo foi apanhado de surpresa pela Galp"

- "Bitcoin bate recorde 100.000"

No Jornal Económico:

- "Crise em França e Alemanha abala setor automóvel nacional"

- "Padaria Portuguesa à venda através do Haitong Bank"

- "Almoço com Manuel Aires Mateus. As colinas de Lisboa, as casas e ruas da capital"

- "A dança de cadeiras em 2025 vai mexer nos reguladores e na Caixa"

- "A escola pode mudar a vida das pessoas? A 42 faz isso e mais"

- "As óperas que fazem de 2025 um grande ano no Teatro alla Scala"

- "EDP aposta nas tecnológicas e nos centros de dados"

- "Empréstimo do FC Porto considerado de risco elevado"

- "Relação UE-África no centro da atenção de Costa"

No Record:

- "Moreirense 2-1 Sporting. Erro de casting. Terceira derrota seguida de João Pereira torna crise oficial"

- "Benfica. Grupo de elite com mais 13 pérolas. Laboratório do Seixal ajuda Bruno Lage"

- "FC Porto. Operação Pretoriano. Vão todos a julgamento. 12 arguidos por coautoria de 31 crimes"

- "Madureira segue na prisão"

- "Mundial de Clubes. Já há adversários. Prova de 15 de junho a 13 de julho"

No O Jogo:

- "Moreirense 2-1 Sporting. Queda livre. Nova derrota faz soar os alarmes em Alvalade. Contestação à equipa e lenços brancos para o técnico"

- "FC Porto. 'Não podem acontecer coisas destas'. Pepê lembra fase negativa e salienta intervenção do presidente e treinador"

- "André Villas-Boas enaltece Assembleia Geral histórica"

- "Benfica. 'Di María parece que nada ganhou no futebol'. Rui Costa diz que possível renovação será avaliada em conjunto"

- "Mundial de Clubes. Sorteio simpático. Dragões e águias já conhecem adversários"

E no A Bola:

- "O balão do João está vazio. Moreirense 2-1 Sporting. Segunda derrota na Liga deixa leão à mercê dos rivais"

- "'Há erros que se pagam muito caro'. João Pereira"

- "Há cinco anos que o Sporting não perdia três jogos consecutivos. FC Porto pode igualar em pontos e Benfica, com menos um jogo, pode passar à frente se vencer sempre"

- "Mundial de Clubes. Dragões contra Abel e Messi"

- "Águias reencontram Bayern Munique"

- "Benfica. Lateral-direito em janeiro, defesa-central e extremo em estudo"

- "FC Porto. Juventus quer garantir já Francisco Conceição"