Pelo menos dez mortos num ataque russo à cidade ucraniana de Zaporijia

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas numa série de ataques lançados na sexta-feira pelas forças armadas russas perto de uma estação de serviço em Zaporijia, no leste da Ucrânia, indicaram hoje as autoridades locais.

O serviço de emergência ucraniano atualizou hoje o número de mortos na rede social Telegram, adiantando que oito dos dez mortos estavam dentro dos seus veículos. Entre os feridos encontram-se pelo menos três crianças, incluindo um bebé de quatro meses.

Para o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este bombardeamento mostra que "as palavras da Rússia não significam nada" quando esta continua a lançar ataques quase diários.

"As suas bombas e mísseis falam mais alto", afirmou nas redes sociais.

Zelensky condenou igualmente um outro ataque contra um edifício civil na cidade de Krivói Rog, também no leste do país, que fez três mortos e 16 feridos, de acordo com um relatório oficial hoje divulgado, balanço que não é definitivo, uma vez que ainda haverá mais pessoas sob os escombros.

"Putin não está à procura de uma paz verdadeira, mas sim de poder tratar todos os países desta forma, com bombas, mísseis e qualquer outra forma de violência. Só pela força lhe podemos resistir. Só pela força podemos estabelecer uma paz verdadeira", disse Zelensky, convidado para a reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris, onde se juntará ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes mundiais.

No terreno, e segundo um comunicado divulgado em Londres, com base nos serviços secretos britânicos, o Ministério da Defesa do Reino Unido referiu que, nas últimas semanas, as forças armadas russas concentraram os seus avanços no leste da Ucrânia em torno de três grandes eixos, os de Prokovsk, Kurakhovo e Velika Novosilka, todos eles na região de Donetsk e "ligados" entre si.

Os serviços secretos britânicos, que elaboraram o relatório divulgado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, afirmaram que, no caso de Pokrovsk, as tropas russas já penetraram seis a sete quilómetros na cidade, com base em progressos graduais que já lhes permitiram tomar algumas cidades próximas, como Selidove.

Em Kurakhove, "as forças russas estão provavelmente já a combater no centro" da cidade.

Os serviços secretos britânicos alertam para o facto de a conquista destas zonas permitir à Rússia "consolidar posições" em toda a área e enfrentar com maior segurança novos avanços para oeste.

Quanto à situação em Velika Novosilka, as forças russas continuam a tentar cortar as rotas de abastecimento a partir do norte e cercar completamente a cidade, embora as Forças Armadas ucranianas tenham conseguido retomar uma aldeia próxima numa contraofensiva descrita como "limitada".