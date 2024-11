Autoridades russas ensinam nas escolas proteção de ataques aéreos da Ucrânia

As autoridades de pelo menos 16 regiões russas organizaram sessões em instituições educativas destinadas a crianças e adolescentes sobre o que fazer em caso de ataque aéreo proveniente da Ucrânia, informou o canal de Telegram Agentstvo.

Segundo este meio, que analisou os relatórios de professores de várias instituições, a última região a aderir a esta iniciativa foi a de Briansk, que tem fronteira com a Ucrânia.

Os professores explicaram às crianças como devem fazer se ouvirem um alarme e ensaiaram a evacuação para lugares seguros.

As aulas em Briansk coincidiram com os primeiros ataques em território russo com armas ocidentais de largo alcance, realizados pelos dirigentes de Kiev em 19 de novembro.

No total, em 16 regiões, foram realizadas uma centena de sessões para preparar os menores para estes ataques.

A Federação Russa mencionou hoje a realização de dois outros ataques com mísseis ATACMS, dos EUA, contra a região de Kursk, depois de ter lançado na semana passada um míssil hipersónico Oreshnik contra a Ucrânia.

A chefia militar russa detalhou que este sábado a Ucrânia disparou cinco mísseis ATACMS contra posições de uma divisão de mísseis antiaéreos S-400, estacionada junto de Lotariovka, 37 quilómetros a noroeste de Kursk, a capital da região homónima, que já tinha sido atacada há uma semana com mísseis britânicos Storm Shadow.

E já esta segunda-feira, o Ministério da Defesa da Federação Russa acrescentou que os militares ucranianos lançaram oito ATACMS contra o aeródromo Kursk-Vostoch, sete dos quais intercetados e destruídos pelas defesas antiaéreas.