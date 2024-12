Associação Sem Limites estabelece parceria com Ginásio Be-fit Marítimo

A APPNE - Associação Sem Limites IPSS comunica que se reuniu, esta manhã, com a direcção do Ginásio Be-fit Marítimo, para marcar o início de uma nova parceria social, no âmbito das comemorações do Dia Internacional e do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência.

"Este ginásio, reconhecido pelo profissionalismo e dedicação da sua equipa, possuí uma vasta rede de sócios que acreditamos ser um valioso apoio para os objectivos desta colaboração", começa por explicar a direcção da APPNE - Associação Sem Limites IPSS.

Adianta ainda que "há já algum tempo que o Ginásio Be-Fit participa na campanha 'Dê uma Tampa à Indiferença', através da recolha de tampinhas de plástico nas suas instalações".

No seu entender, "esta iniciativa solidária reflecte o compromisso do ginásio com as causas sociais" e reforça "este laço com uma parceria oficial, fruto de interesses e valores comuns".

Revela também que, durante a reunião, foi apresentada a missão e os objectivos da associação, assim como as ideias e projectos futuros.

Esta troca de conhecimentos fortalece a nossa cooperação e abre caminho para acções conjuntas em prol da inclusão e do bem-estar de pessoas com necessidades especiais". APPNE - Associação Sem Limites IPSS

Por fim, expressa o seu "profundo agradecimento ao Ginásio Be-Fit Marítimo pela disponibilidade e apoio constante às causas sociais".

E conclui: "Reiteramos a importância de iniciativas como a campanha 'Dê uma Tampa à Indiferença' e apelamos à comunidade para que continue a contribuir com tampas de plástico".