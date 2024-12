JPP critica postura de Albuquerque e a narrativa de medo a propósito do Orçamento

Com a recusa de Albuquerque em reunir com o JPP e já com a discussão do Orçamento da Região num horizonte próximo, o líder do partido - Élvio Sousa - veio a público alertar os madeirenses para a narrativa criada pelo Governo Regional.

“Em primeiro lugar é preciso esclarecer o seguinte, antes que as mentiras de Albuquerque sejam reproduzidas pela propaganda: o JPP não recusou conversar sobre o Orçamento, quem recusou reunir foi Albuquerque, que convidado a estar presente (tal como qualquer líder competente e com sentido responsabilidade), não quis sentar-se com o JPP. Que isso bem claro, para todos os madeirenses conhecerem o caráter e a personalidade de um presidente que não tem a humildade de sentar-se com os representantes do Povo. Deve ser do sangue azul”, disse o o porta-voz da iniciativa do JPP, que decorreu, ao início da tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Élvio Sousa voltou a apontar a falta de confiança dos madeirenses no Governo PSD/CDS: “Em relação ao Orçamento para 2025, é justo e legítimo perguntar aos madeirenses o seguinte: os cidadãos colocariam as suas poupanças, a gestão do seu dinheiro e dos seus orçamentos nas mãos de Albuquerque e de Rogério Gouveia?”, questionou, dizendo que esta é “uma pergunta que, com certeza, teria uma resposta conclusiva”.

O líder do JPP criticou a postura de Miguel Albuquerque e a narrativa de medo criada pelo Governo Regional a propósito do Orçamento da Região para 2025. E diz que, “numa altura em que Albuquerque aproveita tudo o que mexe para continuar a lançar chantagem emocional sobre a falta de um orçamento, é preciso recordar que ele próprio, e por sua ação directa, deixou os funcionários públicos este ano durante oito meses sem actualizações salariais".

"Portanto, essa estratégia de ameaça, coação e pressão já não funciona, pois o povo já não lhe garante confiança e credibilidade", sustentou o parlamentar.

E concluiu: "Por outro lado, também vemos José Manuel Rodrigues, com uma ansiedade tremenda. Em primeiro lugar, e como a imprensa não questiona aquilo que são as ‘linhas vermelhas’ do seu despesismo e as ligações entre familiares e afins, nós perguntamos onde está o acordo secreto entre PSD e CDS e porque razão acabou por nomear mais um técnico especialista para a assembleia".