Reincidente por pornografia de menores volta a ser detido pela PJ

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve na sexta-feira, em Lisboa, um homem fortemente indiciado pela prática dos crimes de pornografia de menores, já reincidente.

Segundo um comunicado do Gabinete de Imagem e Comunicação (GabIC) da PJ, o homem já fora anteriormente condenado a sete anos de prisão pela prática destes crimes.

Segundo a PJ, a investigação teve origem na sinalização, por entidades internacionais, do envio de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, efetuado a partir de acessos registados em Portugal.

"No âmbito das diligências de recolha de prova, designadamente a realização de busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito, milhares de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores", lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, foram, igualmente, apreendidas diversas bonecas sexuais infantis ("childlike sex dolls") que pretendem reproduzir o corpo de crianças, incluindo de bebés, que exibem uma representação realista da genitália e serviam para a satisfação das necessidades e fantasias sexuais do suspeito.

Presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.