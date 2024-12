3 mil atendimentos na Unidade de Feridas Complexas do SESARAM

A Unidade de Feridas de Complexas (UFC), integrada no Serviço de Cirurgia Geral do SESARAM, que está operacional desde o dia 28 de Junho de 2023, na Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça, já registou cerca de 3 mil atendimentos, dos quais 2.500 envolvem o 'Pé Diabético'.

Anteriormente voltada para o tratamento do Pé Diabético, esta Unidade, no âmbito do seu conhecimento e competência, ampliou o seu foco para abranger as feridas complexas, nomeadamente feridas venosas, úlceras crónicas, úlceras de pressão, infeções da ferida operatória, feridas de pós-operatório, entre outras, no sentido de assegurar tratamentos dirigidos, permitindo reduzir número e duração dos internamentos hospitalares.

Segundo Lídia Ferreira e Rúben Barreto, coordenadores e especialistas em Cirurgia Geral , "extrapolou-se aquela que é a mais-valia do pé diabético, que dentro das feridas complexas é uma entidade muito própria, com alta taxa de prevalência na Região quer de complexidade, quer de morbilidade e mortalidade", para se alargar às demais situações de feridas complexas. "Verificamos que há várias situações que motivam internamentos mais prolongados, fazendo com que as pessoas estejam mais tempo fora do conforto do seu ambiente usual, daí termos alargado para uma UFC para assegurar esta resposta", acrescentaram.

Esta Unidade opera de forma multidisciplinar e interage com os cuidados de saúde primários. A sua equipa é composta pelos médicos Carlos Pereira, Lídia Ferreira e Rúben Barreto e pelas enfermeiras Filipa Caires, Isabel Freitas e Isis Pestana. Colaboram ainda com esta unidade outros médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes técnicos e assistentes operacionais. "O futuro, consiste na formalização dos elos de ligação dos Serviços de Ortopedia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular", explicam

De salientar o empenho e profissionalismo daqueles que dão corpo a esta Unidade e da interligação directa dos cuidados destes doentes com o extra -hospitalar, "temos trabalhado em equipa e esse trabalho é cada vez mais visível, com resultados muito favoráveis para os doentes”, salientaram os cordenadores.

"Este investimento traduz-se em grandes benefícios para os doentes e para o Serviço de Saúde, com menos amputações, com menos complicações, com menos internamentos, com menos idas ao Serviço de Urgência com menos custos, e, acima de tudo, com mais qualidade de vida e bem-estar para estes doentes", sublinham.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitou, no dia 21 de Novembro, esta Unidade, e agradeceu todo o esforço e empenho da equipa e de todos os profissionais que, direta ou indiretamente, com ela colaboram.