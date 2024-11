André Ferreira eleito presidente da JP Ribeira Brava

André Ferreira foi eleito presidente da concelhia da Ribeira Brava da Juventude Popular. Este será o primeiro mandato de André à frente da concelhia, durante o qual se fará acompanhar pelo vice-presidente Carlos Rodrigues, pelo secretário Bernardo Aires e pelos vogais, Alexandre Rodrigues e Luís Marcos.

A candidatura surgiu de um desejo genuíno de contribuir para o desenvolvimento da Ribeira Brava. Acredito que os jovens precisam de uma voz ativa que os represente e que lute por um futuro mais inclusivo, dinâmico e cheio de oportunidades. Envolver-me na JP é a forma de colocar em prática esta vontade, promovendo ideias e projectos que reflitam as necessidades e os interesses da nossa juventude André Ferreira, líder da JP Ribeira Brava

Na opinião do recém-eleito presidente da JP Ribeira Brava, a concelhia "pode desempenhar um papel crucial no apoio aos jovens, começando pela criação de novas infra-estruturas desportivas, como parques de skate e espaços para escalada, promovendo estilos de vida saudáveis e oportunidades de lazer". André Ferreira não fica por aqui e afirma que “além disso, pode investir na formação, organizando workshops sobre empreendedorismo, competências digitais e liderança, e promover a cultura através de concursos e eventos artísticos, dando visibilidade aos talentos locais".

Mas, refere ainda que, "a saúde e o bem-estar também são prioridades, com campanhas de sensibilização para a saúde mental e eventos desportivos comunitários. Por fim, incentivar o empreendedorismo e a sustentabilidade com programas de mentoria, feiras de emprego e acções ambientais fará a diferença no futuro da juventude da Ribeira Brava".

O jovem presidente de concelhia eleito, finaliza afirmando que o seu objectivo passa por "concretizar as iniciativas mencionadas", dando o exemplo da "criação de infra-estruturas desportivas que incentivem a prática de actividades como o skate e a escalada" e quer ainda "sensibilizar os jovens para a importância da saúde, promovendo estilos de vida saudáveis e reforçando o cuidado com o bem-estar físico e mental".