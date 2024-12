Há 15 anos crise árabe travou novo Tecnopólo no Funchal

Há 15 anos, o DIÁRIO destacava na sua primeira página o facto da crise árabe ter travado a expansão do Tecnopólo.

A 6 de Dezembro de 2009, era noticiado que anos atrás, em 2005, tinha sido anunciado "com pompa e circunstância" que a segunda fase de desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia da Madeira teria uma participação de uma empresa multinacional árabe, a Tricon Group.

Mas, o então presidente do Conselho de Administração do Madeira Tecnopolo confirmou ao DIÁRIO que "o projecto está em 'águas de bacalhau', ou seja, estagnou, muito por culpa da crise económica mundial que inviabilizou o surgimento de investidores".

No mesmo artigo pode ler-se que "nos planos do Madeira Knowledge City estava a construção e o financiamento de projecto habitacionais, empresariais e tecnológicos, além da exploração e manutenção, em regime de subconcessão de domínio público de espaços temáticos de lazer, e desportivo, um jardim da biodiversidade, um pavilhão multiusos, um centro de ciência, uma casa da orquestra e até um teleférico que atravessaria toda a extensão do complexo".

Desporto - CR9 no melhor e no pior

No Desporto era notícia a vitória do Real Madrid, por 4-2, o Almeria, em jogo da Liga Espanhola, em que o madeirense Cristiano Ronaldo foi o grande protagonista por fabricar e falhar um penálti, marcar o quarto golo e ser expulso por pontapear um adversário.