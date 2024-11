Preços dos imóveis na Madeira sobem 23% e arrendamento 15%

Os preços médios anunciados de arrendamento e venda na Madeira para o mês de Novembro de 2024 revelam que face ao mesmo mês do ano passado há um aumento global de 23% no valor das vendas e de 15% no arrendamento, segundo o portal imobiliário Imovirtual, que divulgou hoje o seu barómetro mensal.

"A nível nacional, de forma geral, comprar uma casa está cerca de 85.000€ mais caro do que em Novembro do ano passado (+25%), passando de 335.000€ para 420.000€. Em relação ao mês passado, houve uma estabilização (+2%, 410.000€ para 420.000€)", começa por referir. "Focando na Madeira, comprar uma casa custa, em média, 540.000€. Comparativamente com o mesmo período, no ano passado, verifica-se um aumento de 23%, já que nesse período as casas custavam 440.000€. Quando comparado com o mês passado, mês em que comprar uma casa custava em média 525.000€, verificou-se uma estabilização dos preços - aumento ligeiro de 3%".

Em destaque estão os concelhos de São Vicente (+58% ou de 330.000€ para 520.000€), que "foi o concelho que registou maior aumento no preço médio de venda de casa, comparativamente com Novembro de 2023. Seguindo-se e Machico: +25% (275.000€ para 345.000€); Calheta: +25% (775.000€ para 970.000€) e Ribeira Brava: +24% (355.000€ para 439.000€)".

No sentido oposto, "Porto Moniz: -22% (225.000€ para 195.000€) foi o único concelho que registou uma diminuição nos preços, comparativamente a Novembro de 2023".

Quanto aos concelhos mais caros, estes "foram Calheta (970.000€); Ponta do Sol (795.000€); Funchal (575.000€) e São Vicente (520.000€). Já Porto Moniz (195.000€); Santana (235.000€); Santa Cruz (325.000€) e Machico (345.000€) destacaram-se como os concelhos mais baratos para comprar casa em novembro deste ano".

No que toca ao arrendamento, "a nível nacional, de forma geral, em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, verifica-se um aumento na renda média de 28% em comparação com Novembro do ano passado, estando 350€ mais caro. Em relação ao mês anterior, houve uma ligeira estabilização passando de 1.500€ para 1.600€ (+7%)".

"Focando na Madeira, arrendar uma casa custa, em média, 1.500€. Comparativamente a Novembro de 2023, verificou-se que os preços subiram 15%, período no qual as rendas médias rondavam os 1.300€. Quando feita a comparação com o mês passado verifica-se uma estabilização, já que nesse período arrendar casa custava, em média, também 1.500€", diz a análise do Imovirtual.

Em destaque, diz o portal, está o Funchal, cujo preço (1.500€) "foi o único em que o preço médio de arrendamento de casa, comparando com Novembro de 2023, permaneceu o mesmo", sendo que os restantes concelhos não são tidos em conta dada a "pouca relevância estatística, devido à quantidade de imóveis nesta categoria para este mês analisado".