Registo Predial do Funchal sem acesso a e-mails há mais de um ano

As Conservatórias de Registo na Madeira enfretam "situação bastante complicada". Em causa "os equipamentos informáticos completamente obsoletos" e a falta de pessoal.

Dados revelados pela secretária-geral da Associação Sindical de Conservadores dos Registos, Luísa Clode.

Exemplo flagrante da limitação de meios informáticos, fez saber que o Registo Predial do Funchal "não tem acesso à caixa de correio electrónico há mais de um ano, e não é por falta de alertas".

Situação que a Associação Sindical de Conservadores dos Registos espera "agora fique resolvida", com a reunião que juntou à mesma mesa Ministra da Justiça e Governo Regional, através do secretário regional com a tutela da Educação.

Mas as queixas não se ficam por aqui. A juntar aos sistemas informáticos demasiado lentos, a situação é agravada "com a falta de recursos humanos" que considera "assustadora". Estima que na generalidade das Conservatórias da Região os Mapas de Pessoal "estão preenchidos a 60%" e com uma média de idades nos 59 anos. Perante a situação "que é muito complicada", Luísa Clode quer acreditar numa mudança, após a reunião mantida com ministra e a secretária de Estado, convencida que "há vontade de fazer e de mudar".

Estima que para normalizar os serviços na Madeira são precisos "8 Conservadores e Oficiais entre 50 a 60", apontou.

Declarações à margem da reunião que juntou a Ministra da Justiça e a Secretária de Estado da Justiça com o Secretário Regional da Educação e com a Secretária-Geral da Associação Sindical de Conservadores dos Registos, realizada no Salão Nobre do Palácio do Governo.

A Ministra da Justiça reconheceu a existência de problemas que se arrastam há muitos anos, nomeadamente os computadores que não são trocados desde 2008, realidade que emperra a desejada transformação digital na Justiça.

Rita Alarcão Júdice leva no caderno de encargos duas prioridades: os equipamentos informáticos e o concurso a nível nacional para 50 Conservadores. Não se comprometeu com número específico destes profissionais para a Região.