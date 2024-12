Albuquerque acusa o JPP de "inventar desculpas" para não reunir

"Isto é apenas mais uma desculpa para não reunir", afirmou Miguel Albuquerque quando confrontado com a posição do líder do JPP sobre as negociações para viabilização do Orçamento Regional.

Élvio Sousa diz que só reúne se Miguel Albuquerque estiver presente nas reuniões, bem como toda a comissão política do Juntos Pelo Povo.

Um cenário que seria inédito na Madeira e não tem paralelo ao nível nacional, ou nos Açores. Em nenhuma situação o primeiro-ministro ou os presidentes dos Governos Regionais integram as equipas negociais. Muito menos a comissão política de um partido.

O presidente do Governo Regional lembra que as reuniões sobre o orçamento "sempre decorreram entre um membro do Governo e os grupos parlamentares".

A posição do líder do JPP é vista como uma forma de evitar participar em qualquer encontro com o Governo Regional.