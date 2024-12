Pedro Ramos recebe prémio 'Personalidade do Ano 2023' da Fundação Portuguesa do Pulmão

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil da Madeira, Pedro Ramos, foi distinguido pela Fundação Portuguesa do Pulmão com o prémio 'Personalidade do Ano 2023'. A cerimônia de entrega do prémio aconteceu no passado dia 4 e reconheceu o trabalho desenvolvido em prol da Saúde na Região, informa a Secretaria Regional da tutela em nota à imprensa.

José Alves, presidente da Fundação e médico pneumologista, destacou a relevância do contributo de Pedro Ramos para a saúde pública, especialmente na área respiratória. “Pela forma original e assertiva como tem desenvolvido o seu trabalho em prol da Saúde e, em particular, da Saúde respiratória”, afirmou José Alves, durante a entrega da distinção. Também elogiou a parceria com o secretário regional: “É um prazer reconhecer todas estas características, na pessoa do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, e foi um prazer para a Fundação Portuguesa do Pulmão encontrar finalmente um parceiro que tem os mesmos objectivos, o de melhorar a Saúde pública.”

O reconhecimento materializou-se na entrega de uma placa simbólica que, segundo o texto oficial, “atribui a nomeação de personalidade do ano ao secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, pela sua direcção de excelência na Saúde da população da Madeira e implementação de novas metodologias no diagnóstico e terapêutica na saúde respiratória”.

Durante o evento, José Alves destacou ainda a relevância de iniciativas pioneiras na Madeira, como o rastreio às doenças respiratórias, que é o primeiro do género em Portugal. Destacou os benefícios do projecto: “Vai dar a possibilidade de ter muita investigação e informação científica para podermos estudar, trabalhar e tratar melhor os doentes.”