Bernardo Trindade distinguido com o 'Prémio Personalidade'

Uma personalidade madeirense e um projecto da madeira foram distinguidos ontem durante a 6ª edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT) 2024, uma parceria entre o BPI e o semanário Expresso, cerimónia de entrega de prémios que contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, de vários protagonistas do sector do turismo, membros dos Comités e do Júri da iniciativa.

De acordo com nota de imprensa, "por decisão do júri, o Prémio Personalidade foi atribuído, pela primeira vez, a duas personalidades: Bernardo Trindade, administrador do Grupo PortoBay, e Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo Internacional do Algarve, distinguido a título póstumo".

Bernardo Trindade "foi escolhido pelo seu impacto no turismo em Portugal e no sector hoteleiro. Além de administrador neste grupo hoteleiro, foi secretário de Estado do Turismo entre 2005 e 2011 e, em Abril de 2022, foi eleito presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP)", recorda.

Já Paulo Pinheiro, "que faleceu em Julho de 2024, idealizou e empreendeu a construção do Autódromo Internacional do Algarve, e também foi o responsável pelo regresso, em 2020, do Campeonato do Mundo de MotoGP e da Fórmula 1. Em Setembro deste ano, o Governo, através de Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, atribuiu a Paulo Pinheiro a Medalha de Mérito Turístico, Grau Prata. A nomeação e distinção, a título póstumo, pelo júri do Prémio Nacional de Turismo, reconhece o legado de Paulo Pinheiro e o contributo que deu para o desenvolvimento do turismo na região do Algarve", justifica.

Já no que toca aos prémios nas cinco categorias a concurso, o Júri elegeu projectos nacionais "comprometidos em promover um turismo de excelência", entre os quais o Agroturismo na Fajã dos Padres, concelho da Ribeira Brava, por desenvolver um "Turismo Autêntico". É um "empreendimento turístico localizado na Ribeira Brava, na ilha da Madeira, que compreende a recuperação de nove antigas casas coloniais em alojamentos T1. Esta propriedade apenas é acessível através de teleférico", frisa a nota.

Os outros vencedores foram a categoria "Turismo Gastronómico" a empresa 'Oh! My Cod Food & Cultural Food Tours'; "Turismo Inclusivo" o Parque Biológico Serra da Lousã – Turismo com propósito social; "Turismo Inovador" o Turismo Industrial de S. João da Madeira e "Turismo Sustentável" a Herdade da Malhadinha Nova.

O PNT "é uma iniciativa do BPI e do Expresso, que tem como objetivo premiar as empresas portuguesas que se distingam como casos de sucesso no setor do turismo. A iniciativa anual conta com o alto patrocínio do Ministério da Economia, o apoio institucional do Turismo de Portugal, IP e o apoio da Deloitte, como knowledge partner. A qualidade das candidaturas foi avaliada por Comités Técnicos e por um Júri, constituído por representantes de diversos quadrantes da sociedade portuguesa e principais players no setor. A inovação, a sustentabilidade e o impacto dos projetos são alguns dos critérios transversais utilizados para avaliar e eleger os vencedores", explica o conceito.