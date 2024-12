Simulacro de incêndio na Escola Francisco Fernandes

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão hoje a realizar mais um simulacro de incêndio. Desta vez o exercício está a ser feito na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes e conta com a participação de mais de 10 bombeiros, com três viaturas.

A Polícia de Segurança Pública também está no local.

Trata-se de um suposto incêndio na copa.