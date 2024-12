Líder da Chechénia propõe usar prisioneiros como escudos humanos

O líder da república russa da Chechénia, Ramzan Kadirov, propôs hoje colocar os soldados ucranianos prisioneiros como escudos humanos, após novo ataque de 'drones' das forças ucranianas contra um quartel na capital chechena, Grozny.

Kadirov fez esta sugestão perante um grupo de prisioneiros ucranianos com quem se encontrou e a quem parece ter censurado pelas suas boas condições, dizendo que parecia que eles "estavam ali de férias".

"Temos de os colocar nos telhados das casas, ao lado dos objetos fotografados pelos satélites americanos, para proteger o nosso território", defendeu Kadirov, num vídeo divulgado no seu canal na rede social Telegram.

Kadirov escreveu ainda que estes soldados capturados conseguiram salvar as suas vidas depois de deporem as armas "voluntariamente" e apelou ao resto dos militares ucranianos para que não se sacrificassem pelos interesses do Ocidente.

Hoje, foram ouvidas várias explosões em Grozny, depois de um 'drone' ter atingido uma esquadra da polícia, naquela que terá sido a segunda vez que as forças ucranianas atacam território checheno.