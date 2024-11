Bombeiros obrigados a usar telemóveis para contactar entidades não integradas na rede SIRESP

Sara Madalena (CDS) quis saber se a existência de um teleférico no Curral das Freiras teria intervindo com o combate ao incêndio: “Provavelmente sim”, respondeu o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Nuno Morna (IL) quis saber o que é um fogo de quinta geração. Os fogos produzem calor, luz e radiação. Os de quinta geração produzem tanta energia que impossibilita a presença dos bombeiros. Só a radiação provoca queimaduras. São incêndios em que os meios humanos não se podem aproximar para combater o incêndio. Requerem maios de acção indirecta.

O deputado questionou sobre a desvalorização, por Pedro Ramos, da importância dos meios externos. Leonardo Pereira respondeu que, na teoria, era previsível acontecer o que aconteceu.

No entanto, o comandante dos bombeiros de Santa Cruz diz não saber que e quando chegou informação aos comandantes e ao decisor político.

Sobre o tempo que mediou o primeiro contacto e a saída de meio, para o Curral das Freiras, Leonardo Pereira estima em cerca de uma hora. E na sequência de outra questão, defendeu que cada vez mais terá de haver Forças Conjuntas. Nuno Morna concluiu que não se justificou os quatro dias alegados por Pedro Ramos, para a mobilização da anterior.

Nuno Morna também questionou Leonardo Pereira sobre as quatro horas sem comunicações da rede SIRESP, ao que o comandante admitiu ter usado o seu telemóvel só para falar com o presidente da Câmara e com a ARM, para os autotanques, porque a ARM não tem rede SIRESP, porque não agente de protecção civil.

Leonardo Pereira deu o exemplo de rede de comunicações que não são interoperacionais, mas que, na prática, não são: as comunicações com polícias florestais.

A Marta Freitas, Leonardo Pereira revelou que só soube do cenário global através de contactos com outros comandantes ou através da comunicação social.