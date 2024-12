Ronaldo anunciava em 2013 investimento na Madeira

Há 11 anos, o DIÁRIO noticiava que Cristiano Ronaldo estava preparado para começar a investir na Região. Uma novidade que havia sido revelada pelo próprio durante uma deslocação à Madeira para se inteirar do espaço que iria contemplar grande parte do espólio que angariou ao longo do seu percurso futebolístico: O Museu CR7.

Na altura, o futebolista estaria a avaliar alguns espaços para a construção de um hotel em parceria com um nome de peso da área: Dionísio Pestana. Mas já se falava no nome do empreendimento hoteleiro: Hotel Pestana CR7.

Nesta sua deslocação à Madeira, o craque fez-se acompanhar de alguns nomes de vulto do panorama internacional, como o patrão da McLaren desde 2009, Martin Whitmarsh, um engenheiro mecânico que atingiu o topo da Fórmula 1, e outros empresários asiáticos.

