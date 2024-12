Bombeiros e helicóptero combatem fogo na Ponta do Sol

Um incêndio deflagrou esta manhã numa zona de mato, acima da vila da Ponta do Sol.

No combate às chamas, que estão a consumir uma zona de difícil acesso, estão os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com duas viaturas, e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil e a equipa helitransportada.