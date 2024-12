CDS Ponta do Sol lamenta morte de Pedro Sobral

Sara Madalena, na qualidade de presidente da concelhia do CDS-PP Ponta do Sol, emitiu uma nota a lamentar "o falecimento de Pedro Canha Sobral, presidente da APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros) e director da Leya, que faleceu atropelado na Avenida 24 de Julho, em Lisboa".

Pedro Jorge de Canha Sobral "era neto do Dr. Canha, distinto médico da Ponta do Sol, sobrinho da Notaria Rosa Canha Pinguinha e primo da Ilustre Advogada com escritório na vila da Ponta do Sol, Patrícia Silveira, tendo passado inúmeros verões naquele concelho, na casa dos seus avós", conta a dirigente partidária e deputada regional.

Sara Madalena "lamenta o desaparecimento trágico de uma personalidade de costados pontassolenses e endereça à família os sinceros sentimentos".

O velório e funeral de Pedro Sobral ocorre hoje a partir das 14 horas entre a Basílica da Estrela e o Crematório de Cascais.