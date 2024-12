Noite tropical no Funchal, Ponta do Sol e Porto Moniz

Depois do prólogo da véspera com a surpreendente madrugada tropical registada na Noite de Natal na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, a última noite nesta ‘Primeira Oitava’ do Natal foi totalmente tropical – temperatura do ar não desce dos 20 °C – em pelo menos três localidades/concelhos da ilha da Madeira cobertos pela rede do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na ilha da Madeira, 1 no Porto Santo e 1 na Selvagem Grande).

A noite tropical já em pleno Inverno verificou-se nas estações do Funchal/Lido (do pôr ao nascer do sol a temperatura oscilou entre os 20,5 °C/22,3 °C), do Porto Moniz (20,0 °C/21,6 °C) e da Ponta do Sol/Lugar de Baixo (20,5 °C/23,8 °C).

Destaque novamente para a o sítio da Ponta do Sol, que durante a ‘quente’ madrugada (05:10) desta quinta-feira viu a temperatura do ar à superfície chegar muito perto dos 24 °C.

Nota ainda para outras sete estações (Funchal/Observatório, Cancela/SRPC, Santa Cruz/Aeroporto, São Vicente, Ponta do Pargo, Quinta Grande e Porto Santo/Aeroporto) que embora sem ter passado a noite com temperaturas não inferiores a 20 °C, ocasionalmente chegaram a registar valores ‘tropicais’ durante a madrugada.

Se junto da orla costeira predominaram valores altos da temperatura para a época do ano, no topo da ilha, a temperatura ambiente esteve (bem mais) condizente com a presente estação do Inverno. Os extremos das temperaturas mais baixas foram registados no Pico do Areeiro (3,7 °C, mínima, 5,8 °C, máxima).

A confirmar-se a previsão do estado do tempo no que à temperatura diz respeito, no que resta deste final de ano, já não deverá repetir-se mais noites tropicais.