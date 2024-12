Mobilizados mais de 140 polícias e bombeiros

O Plano de Segurança para esta Noite do Mercado prevê a mobilização de um total de 152 efectivos, a esmagadora maioria entre agentes da polícia e elementos dos bombeiros, apoiados por 18 meios, desde ambulâncias a veículos de combate a incêndios posicionados em pontos estratégicos de toda a área abrangente do evento.

Plano de Segurança a ser coordenado desde o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, através do Posto de Coordenação do evento com representatividade de todos os elementos de segurança do Funchal.

Estão destacados para esta longa Noite do Mercado um total de 152 efectivos, a maioria (85) elementos da PSP. Seguem-se os bombeiros, com 57 operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da estrutura local da Cruz Vermelha Portuguesa. Acrescem ainda cinco elementos da Polícia Marítima e três do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Plano de Segurança que contempla também pontos de socorro móveis espalhados pela cidade para apoio à população. Nomeadamente nove equipas apeadas, seis no exterior e três no interior do edifício do Mercado dos Lavradores, e ainda uma equipa de dois velocípedes a percorrer a área do evento (em especial a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses).