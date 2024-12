Madrugada de Natal tropical na Ponta do Sol

Foi ‘tropical’ - desde a meia-noite – esta quente e insólita madrugada de Natal na Ponta do Sol/Lugar de Baixo.

Embora tecnicamente não se possa considerar ‘noite tropical’, porque as temperaturas do ar à superfície estiveram abaixo dos 20 ºC entre o pôr-do-sol até muito perto da meia-noite, o que é facto é que nos minutos que antecederam a entrada neste Dia de Natal ocorreu uma inversão muito significativa na temperatura ambiente, com uma subida extraordinária de 3,6 ºC em apenas 10 minutos, ao passar dos 17,2 ºC, registados às 23:40, para os 20,8 ºC, às 23:50. A partir de então manteve-se sempre acima dos 20 ºC toda a madrugada deste Dia de Natal.

Às 00:00, a estação meteorológica do IPMA colocada no Lugar de Baixo marcava 21,1 ºC. Ao longo de toda a madrugada não desceu dos 20,6 ºC (02:20) e chegou a subir aos 23,2 ºC nos minutos que antecederam o nascer-do-sol.

A estação da Ponta do Sol/Lugar de Baixo foi a única da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na ilha da Madeira, 1 no Porto Santo e 1 na Selvagem Grande) a registar temperaturas acima dos 20 ºC toda a madrugada. Como expectável, a estação do Pico do Areeiro foi a mais fria. Temperaturas durante a noite oscilaram entre os 3,1 ºC, de mínima, e os 5,3 ºC, de máxima.