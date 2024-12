Quatro mortos na queda de um helicóptero na Turquia

Quatro pessoas morreram devido à queda de um helicóptero após a descolagem do telhado de um hospital na cidade de Mugla, no sudoeste da Turquia, revelou hoje o governador da província com o mesmo nome.

"O helicóptero despenhou-se depois de embater no quarto andar de um hospital durante a descolagem", matando dois pilotos, um médico e um funcionário que seguiam a bordo, disse Idris Akbiyik, governador de Mugla.

"Há um nevoeiro intenso e estamos a investigar as causas do acidente", acrescentou.

Em imagens difundidas pelo canal privado turco NTV pode ver-se o helicóptero à deriva no meio de um denso nevoeiro, poucos minutos depois de ter descolado do telhado do hospital de Mugla com destino a Antália, no sul da Turquia.

De acordo com os meios de comunicação turcos, o aparelho despenhou-se depois num campo vazio junto ao hospital.