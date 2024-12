Ponta do Sol reforça frota municipal com 5 novos veículos eléctricos

A Câmara Municipal da Ponta do Sol apresentou hoje as "cinco viaturas 100% eléctricas, no âmbito da renovação da sua frota automóvel, privilegiando-se veículos com menor pegada ecológica a longo prazo", refere num comunicado. "O investimento, que foi superior a 137 mil euros, para além das vantagens económicas inerentes à mobilidade elétrica, vem tornar o concelho mais sustentável e 'amigo' do ambiente", aponta.

Como referido os veículos foram entregues hoje "na Avenida 1.º de Maio, onde foi feita uma demonstração de algumas das funções do carro aos trabalhadores e executivo camarário".

A presidente do Município, Célia Pessegueiro, referiu que "este investimento tem como objetivo garantir um melhor serviço à população, e que se traduz no colmatar de uma das lacunas existentes, nomeadamente a falta de veículos ligeiros para apoio aos serviços técnicos". E acrescentou: "Este passo também foi dado com consciência que todos nós devemos adotar boas práticas ambientais, por isso, o investimento numa frota elétrica é um passo grande que Município dá num caminho que queremos construir para um planeta mais sustentável e menos poluente."

Estes carros foram "adquiridos via concurso público" da marca e modelo BYD DOLPHIN, "veículos que com uma única carga podem fazer até 427 km, e que em apenas 28 minutos a bateria pode ser recarregada até 80% da sua capacidade. No que diz respeito à segurança, integra uma das baterias mais seguras do mundo assente numa plataforma de última geração", assegura.

E amais, "para além de dotar a frota municipal de meios capazes de melhorar a qualidade na prestação dos serviços camarários, esta aquisição 'contribuirá para uma maior eficiência energética, bem como reduzir os encargos de consumo e custos de manutenção'", cita a autarca. "Estas novas aquisições enquadram-se numa estratégia de redução da pegada ecológica do Município, num concelho onde a natureza continua a ser uma das duas principais riquezas", conclui a presidente.