Galeria dos Prazeres acolhe exposição ‘Outras orografias’

A Galeria dos Prazeres acolhe a exposição ‘Outras orografias’, da autoria de Rita Rodrigues e curadoria de Márcia de Sousa. A exposição, maioritariamente composta por fotografia e instalação, marca o regresso de Rita Rodrigues às artes plásticas após um interregno de alguns anos.

Neste projecto, segundo a visão da curadoria, “a artista explora o corpo como meio de alteridade entre a presença dos corpos e as suas imagens projectadas em campos diferidos, maximizando a existência do corpo feminino como via de interpolação entre o lugar social do eu e o outro”.

A abertura da mostra contou com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que sublinhou que o “percurso de vida” de Rita Rodrigues “já é por si um hino à cultura” e cuja prestação “gigantesca” é bem reconhecida.

O secretário regional, dirigindo-se ao autarca Carlos Teles, considerou que “a Calheta é um exemplo daquilo que se deve fazer. Foi dotada de infra-estruturas, mas não se deixou ficar pelos prédios, pelos edifícios, pelos espaços onde a cultura pode fluir. Tem tirado muito proveito dessa circunstância e tem sabido trabalhar em rede, que é uma solução para quase tudo. Quando há esta interligação entre as entidades todos nós ficamos a ganhar”.

Depois, feitos os cumprimentos habituais aos presentes, o presidente do município da Calheta congratulou-se com a aposta e a descentralização cultural, lembrando a ruralidade da freguesia dos Prazeres. “Todos nós trabalhamos para isso mesmo. É uma satisfação enorme termos aqui uma exposição da Rita Rodrigues”, referiu, fazendo questão de destacar a reabertura da Galeria dos Prazeres, que “já fazia muita falta”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira aproveitou para felicitar o regresso da artista às exposições e vincar que esta mostra representa “o corolário de um trabalho de muitos anos de descentralização cultural”, que se vem fazendo na Região.

José Manuel Rodrigues desfiou o fio da memória para recordar que a abertura do Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira - e a descentralização anunciada na altura não foi bem entendida por todos, mas que actualmente é “um sucesso”. “O Mudas é hoje uma peça essencial e uma referência da cultura regional e contribuiu muito para essa descentralização cultural, que é um ganho em todos os concelhos da Madeira e da ilha do Porto Santo”, afirmou.

Em paralelo com esta iniciativa, o serviço educativo do MUDAS.Museu preparou um vasto programa para acompanhar a exposição que integra visitas orientadas, visitas temáticas, oficinas e outras acções de acesso gratuito ao público escolar e não escolar, mediante marcação. Para mais informações e inscrições, os interessados devem contactar o 291820900 ou os e-mails [email protected] ou [email protected]

A iniciativa resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através Direção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e da Fábrica da Igreja Paroquial dos Prazeres – Quinta Pedagógica dos Prazeres.

‘Outras orografias’ pode ser vista até ao próximo dia 3 de Abril de 2025, com entrada livre.