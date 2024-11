“Os médicos que utilizam Inteligência Artificial substituirão aqueles que não a utilizam”

Começou nesta manhã a Digital Health Summit 2024 | Funchal – Madeira. Um evento que decorre hoje e amanhã, no Museu de Electricidade – Casa da Luz e que tem como um dos promotores o Governo Regional, através da Secretaria da Saúde. A Digital Health Summit pretende ser um foro de debate sobre desafios e oportunidades, na área da saúde, resultante das inovações tecnológicas, nomeadamente da tecnologia digital.

Na abertura do encontro, que reúne representantes do governo, universidades, centros de investigação e empresas, Pedro Ramos falou da estratégia da Região e da aposta nas novas tecnologias, no que assume papel de relevo o novo Hospital central da Madeira.

Pedro Ramos tentou olhar para o futuro e prever como se fará Medicina, mas um futuro que pode estar próximo. Há algo de que Pedro Ramos está certo, nesta quinta revolução da humanidade, é que assumirá papel de relevo a Inteligência Artificial (IA).

“Hospitais e universidades precisam de estar preparados para continuar a desempenhar um papel crucial na formação de médicos e profissionais de saúde, com investigação, inovação e transformação digital adicionados urgentemente aos currículos.”

Nesse novo contexto de estudo e de exercício da Medicina, “a IA mudará o sistema de saúde, mas não substituirá os médicos. Mas os médicos que utilizam IA substituirão aqueles que não a utilizam.”

A Digital Health Summit 2024 é a quinta edição do evento e, até agora, ao que informou Pedro Ramos, já foram envolvidos mais de 100 institutos, muitas universidades, 300 investigadores e dezenas de empresários e centros de investigação.

Da intervenção de aproximadamente 15 minutos de Pedro Ramos ficou a ideia de que a transformação digital é um dos maiores desafios do nosso tempo, e que a saúde é um sector onde essa mudança terá um impacto profundo.

A Madeira, garantiu o secretário da Saúde, já iniciou esse percurso, com investimentos em dados, tecnologia e formação de profissionais.

Pedro Ramos deixou um alerta no sentido de garantir a democraticidade no acesso às tecnologias. O seu uso deve de ser para promover a igualdade, melhorar os resultados e tornar os sistemas de saúde mais sustentáveis e acessíveis para todos.