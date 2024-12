Cristiano Ronaldo passa Natal na Lapónia e depois vem à Madeira

Perante a pausa do campeonato da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo está a aproveitar as férias com a sua família e vai passar o Natal na Lapónia, conhecida como a terra do Pai Natal, mais concretamente na Finlândia, em Enontekio. O craque madeirense português partilhou algumas fotos do local onde está a passar a quadra natalícia.

Depois da Lapónia, o próximo destino de Cristiano Ronaldo será a Madeira.CR7 vem à Região celebrar o aniversário da mãe e a passagem de ano. Dona Dolores celebra 70 anos no último dia do ano, a 31 de Dezembro.

O primeiro jogo de Cristiano Ronaldo em 2025 está marcado para 9 de Janeiro, dia em que a sua equipa, o Al Nassr, defronta o Al Okhdood.