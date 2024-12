Funchal amanhece de 'cara lavada'

As artérias da cidade do Funchal palco da Noite do Mercado amanheceram esta terça-feira, 24 Dezembro, de 'cara lavada'.

O Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal mobilizou 140 trabalhadores e 25 viaturas para os trabalhos de limpeza que arrancaram às 6 horas e deverão prosseguir até às 20.

Pelas 7 horas, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, nem parecia que a noite foi de festa. Já não havia rasto das típicas barracas de comes e bebes, que ontem preenchiam quase toda a artéria. O típico lixo pós-festa também havia sido todo retirado.

A estrada mais movimentada da capital madeirense será palco de uma conferência de imprensa promovida pela autarquia, pelas 11 horas de hoje, para a apresentação do balanço da operação de limpeza da Noite do Mercado.