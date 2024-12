Noite do Mercado do Funchal gerou 14,6 toneladas de lixo

A Noite do Mercado deste ano gerou menos lixo do que no ano passado. Foram recolhidas 14,6 toneladas ao passo em que 2023 esse número ficou-se nas 15,1 toneladas.

Ontem, 140 operacionais apoiados por 26 veículos do Departamento de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal do Funchal participaram nas operações, que arrancaram logo às 6 horas da manhã.

Ao longo do dia algumas equipas vão ainda se manter activas em zonas periféricas.

O balanço da festa que horas antes decorreu na baixa da cidade foi feito, esta manhã, na Rua Fernão de Ornelas, pela presidente da autarquia, Cristina Pedra, que se mostrou satisfeita com este número.

“A cidade está pronta para se passear e desfrutar como tem sido ao longo destes anos do mandato actual”, observou a autarca, apontando a uma “maior sensibilização das pessoas para deitar o lixo nos sítios adequados, mas houve também um reforço de 156 contentores, para além dos já existentes nos postos de recolha de lixo no Funchal”.

Equipas de segurança da CMF contabilizaram 11 ocorrências

A Noite do Mercado finalizou, no que concerne ao trabalho das equipas de segurança, com 11 ocorrências. Destas, sete pessoas [três - vítimas de queda, uma - intoxicação por excesso de álcool, e três - vítimas de doença súbita] foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. “Foi uma noite calma”, considerou a autarca, nomeadamente face ao número de pessoas que se deslocaram ao Funchal. “Esta noite [do Mercado] exige uma preparação e ponderação de todos os departamentos da Câmara”.