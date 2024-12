IPMA mantém previsão de chuva para o Funchal nesta Noite do Mercado

Apesar do sol que neste início de tarde espreita na cidade do Funchal, depois de uma manhã cinzenta e molhada, o IPMA mantém a previsão de "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", e o aviso amarelo para a precipitação até ao final da noite de hoje.

Previsão entretanto reforçada por Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, que tendo por base a última actualização da previsão meteorológica, adverte para a elevada probabilidade de também chover na cidade do Funchal nesta Noite do Mercado. De acordo com o meteorologista, é provável que "ocorram aguaceiros, que poderão ser fortes", situação meteorológica que só deverá desagravar na próxima madrugada.