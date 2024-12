Parapentista ‘aterrou’ no mar do Funchal na noite de Consoada

Ao cair da noite desta terça-feira (cerca das 18:45) os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam alerta para queda no mar, na baía do Funchal – junto à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses -, de praticante de parapente.

Quando os bombeiros chegaram à ‘frente-mar’ constataram que o azarado parapentista havia sido auxiliado por embarcação. Chegado a ‘terra firme’, por não apresentar qualquer mazela e garantir que estava bem – já refeito do susto -, recusou ser transportado ao hospital.