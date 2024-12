Veja as principais capas de jornais desta quinta-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais desta quinta-feira, 26 de Dezembro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Câmara exige dinheiro e 'vice' acusado de corrupção"

- "Autarca de Gaia pede 50 mil euros"

- "Autarca recebeu 125 mil euros e 4 relógios"

- "Patrocínio Azevedo responde por 18 crimes"

- "Município diz que se acusação for provada a sua imagem sai lesada"

- "Rui Borges custa metade da indemnização de Amorim"

- "Rui Costa quer Benfica líder após dérbi em Alvalade"

- "FC Porto: Dragão não faz descontos por Nico González"

- "Tribunal solta pedófilo cadastrado que volta a atacar crianças"

- "Gouveia e Melo na reserva: Almirante já tem sucessor na Marinha"

- "Conta da luz: Rendas da energia atingem 1,7 mil milhões"

- "Bebés de Natal são esperança e alegria"

- "'Operação Natal' - 13 mortos em 5 dias nas estradas"

- "Região Norte: Dispara o número de utentes sem médico"

- "Greve em Lisboa: Trabalhadores do lixo obrigados a serviços mínimos"

Na revista Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2025. Guia para gerir as suas finanças"

- "Os segredos do tribunal dos poderosos. A longa guerra dos juízes que não se suportavam - o contra-ataque"

- "Social. A vida de Ayrton Senna em Portugal: Jantares, festas e corridas na Quinta do Lago"

- "Assunção Cristas: 'Um jornal perguntou se me ia demitir por estar grávida'"

No Público:

- "Trocas de carta de condução estrangeira duplicaram face a 2024"

- "Mensagem de Natal. De olho na estabilidade, Montenegro quer criar riqueza para salvar o Estado social"

- "Antevisões 2025. Trump está de volta. Mundo prepara-se para o impacto"

- "Prendas a deputados. Portugal segue a média europeia no valor e nas regras"

- "Moçambique. Mais de 1500 reclusos fogem da prisão após motim"

- "Melhores do ano. A música de 2024 nas listas e no 'streaming': a omnipresente Taylor Swift em ano 'Brat'"

- "Olivier Wieviorka. 'Foram cometidos os mesmos erros' na 'Segunda Guerra Mundial e na guerra da Ucrânia'"

No Jornal de Notícias:

- "Venda de lotaria recua para níveis da pandemia"

- "Famílias numerosas crescem num país de filhos únicos. Agregados com três a seis crianças atingem valor mais elevado da década"

- "Mensagem. Montenegro mantém foco na segurança e defende 'imigração regulada para acolher com dignidade'"

- "Reportagem. Os heróis de quatro patas que ajudam a salvar vidas no Porto"

- "Cinema. Nicole Kidman é 'Babygirl' em filme tórrido"

- "Sporting. Rui Borges começa hoje em Alvalade a atacar o clássico"

- "Investigação. Líderes da máfia do meixão em preventiva"

- "Moçambique. Violência de volta às ruas faz dezenas de mortos"

No Diário de Notícias:

- "Despedimentos coletivos registam subida mais agressiva desde pandemia e vão piorar"

- "Reportagem. 'País seguro, tolerante e com bom clima'. O sonho português de três famílias paquistanesas"

- "Mensagem de Natal. Montenegro destaca 'rigor' na subida de pensões, 'sem truques'"

- "Pós-natal. Lixo acumula-se no primeiro dia da greve da higiene urbana em Lisboa"

- "20 anos depois. O tsunami que libertou energia equivalente a 23 mil bombas atómicas"

- "Eleições. Friedrich Merz. O milionário piloto que quer assumir os comandos da Alemanha"

- "Alexandra de Navacelle de Coubertin. 'Paris2024 foi como abraçar o legado de Pierre Coubertin e sentir o seu sonho'"

- "Cinemas. Aventuras de Nicole Kidman no país das maravilhas"

No Negócios:

- "O ano da mudança. Luís Montenegro, personalidade nacional. Eleições nos EUA, acontecimento internacional. Aprovação do OE, acontecimento nacional. Elon Musk, personalidade internacional"

- "Aeroporto. Governo dá resposta às obras na Portela em 150 dias"

- "Orçamento. Excedente das contas públicas está garantido"

- "Mercados. Investidores da Zona Euro preferem a dívida"

No Jornal Económico:

- "Menos impostos, mais salários e criação de riqueza na primeira mensagem"

- "Estado cobrou mais 7,1% em impostos, mas despesa fez cair excedente orçamental"

- "Maria Angelina Ramos é a terceira mais poderosa na indústria"

- "'Portugal devia iniciar processo de regulação da IA nos direitos de autor'. Márcia Martinho da Rosa, advogada e agente de Propriedade Industrial"

- "Europa já compra 50% do gás natural aos americanos, mas Trump quer mais"

- "Moçambique continua em tumulto três dias depois dos resultados eleitorais"

- "Guerra quase duplica procura por abrigos da portuguesa Solid Bunkers"

No O Jogo:

- "'Ainda tenho margem para melhorar...' Fábio Vieira já com mais minutos e ações decisivas do que em 2023/24, o médio quer mais. 'Estamos a evoluir o nosso jogo e a crescer como equipa'. 'Temos de olhar para aquilo que somos e ganhar todos os jogos'. 'Ambição é vencer a Liga Europa, como todas as competições'"

- "Galeno viveu 2024 fantástico. No ano mais concretizador da carreira, ganhos dois títulos e um dragão de ouro"

- "Sporting. Primeira dia da nova era de Rui Borges. Novo técnico já orienta o treino de hoje com o dérbi na mira. Acordo total entre os leões e o treinador por uma época e meia e outra de opção"

- "Benfica. El Ouadhi sonha jogar na Luz. Lateral-direito do Genk foi alvo no verão e mantém esperança"

- "Juve oferece 5 MEuro pela cedência de António Silva com opção de compra de 30 MEuro"

- "V. Guimarães. Quarteto à espera de novo timoneiro. João Mendes, Jorge Fernandes, Villanueva e Nélson Oliveira em final de contrato. Ficam livres para procurar clube já em janeiro"

No A Bola:

- "Hoje é o primeiro dia. Rui Borges toma posse no Sporting. Novo treinador é apresentado de manhã e segue para a Academia com três dias para preparar o dérbi. Será o 11.º técnico a estrear-se frente ao Benfica (e só dois perderam)"

- "João Pereira sai em definitivo e só recebe os dias que trabalhou"

- "Entrevista A Bola. 'Queremos ganhar tudo'. Martim Fernandes espelha ambição do FC Porto para 2025"

- "Benfica. Os segredos de Bruno Lage para unir o plantel. Tratar todos de igual forma é a base"

- "V. Guimarães. Ex-SC Braga Daniel Sousa rende Rui Borges"

E no Record:

- "Já aí está Rui Borges"

- "Dá hoje o primeiro treino em Alcochete"

- "Acordo alcançado ontem acima dos 4 MEuro"

- "Contrato será até 2026, mas com um ano de opção, caso seja... campeão"

- "Traz quatro adjuntos e inicia operação dérbi pleno de confiança"

- "SAD impressionada com ambição do sucessor de João Pereira"

- "Daniel Sousa é o escolhido em Guimarães"

- "Morita corre para o Benfica"

- "Médio recuperado de problema muscular"

- "Bragança também pode ser convocado"

- "Gonçalo Inácio fará teste na véspera"

- "Benfica: Plano é manter Amdouni"

- "Investimento pode chegar aos 20 MEuro"

- "Regresso ao Burnley não agrada ao avançado"

- "Sente-se integrado e bem acolhido no plantel"

- "Benfica abriu as portas do estádio e de casas do clube"

- "Consoada para quem não pôde passar com a família"

- "Rui Costa associou-se à iniciativa solidária"

- "FC Porto: Nico González e o fim da semana de dérbis"

- "Entrevista: 'É uma jornada-chave'"

- "'Nunca duvidei deste grupo'"

- "Telma Monteiro e a retirada aos 39 anos"

- "'Sinto-me muito orgulhosa'"