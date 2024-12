Ireneu vai ouvir partidos na quinta-feira mas não espera milagres

O Representante da República para a Região vai ouvir todos os partidos com assento parlamentar já na próxima quinta-feira. Caso se confirme o cenário de que serão necessárias eleições, conta reunir com o Presidente da República ainda antes do Natal.

Ireneu Barreto assume que não acredita aue exista um milagre, pelo que a única solução será mesmo as eleições.

O Representante recusa tecer comentários sobre a actual situação política, mas garante que, em caso de eleições, se se mantiver o mesmo quadro parlamentar, os partidos têm de se entender. "Não podemos estar com governos de gestão de 6 em 6 meses", afirmou, assumindo, no entanto, que o último governo de gestão não correu mal.