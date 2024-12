Jornais em ritmo natalício abordam habitação como principal tema

Bom dia. Nestes dias festivos, os temas fortes escasseiam, mas ainda assim consegue-se temas interessantes, como as da habitação, o funcionalismo público, da justiça, da educação, do futebol e da segurança... Veja aqui as notícias em destaque dos jornais nacionais de 23 de Dezembro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Grupo não autorizado do Benfica. Claque lança terror em jantar de Natal"

- "Quinhentos No Name Boys atiram pirotecnia e garrafas em restaurante do Cacém, em Sintra"

- "Gil Vicente 0 Sporting 0. Empate abre porta à liderança do Benfica"

- "FC Porto. Treino físico e tático para explosão de Mora"

- "Carmo Afonso. Advogada de Mortágua vende negócio a israelitas"

- "A ex-gestores. BES 'mau' exige três mil milhões de euros"

- "Lisboa. Sete detidos com pistolas ameaçam homem que passeava o cão"

- "Em vídeo. Exército investiga sargentos que exibiram armas"

- "Famalicão. Carro milionário trama traficante"

- "Maia. Burlões de idosos prometem 60 missas pelas vítimas"

No Público:

- "Média de idades na função pública subiu quase cinco anos desde 2012"

- "Carta aberta. Governo acusado de atacar Estado de Direito para atrair votos"

- "Comunicações. 15 mil telefones e moradas estão interditos a 'marketing'"

- "Ensino Superior. Ministro defende mais autonomia e mais impacto"

- "Futebol. Sporting empata em Barcelos e Benfica pode subir hoje a líder"

- "Filmes e séries. O que é que passa na televisão e no 'streaming' no Natal?"

- "Na 'shortlist' para os Óscares, 'Percebes': um filme com sabor puro a mar e um retrato de resistência"

- "Entrevista a Ciprian Cucu. Georgescu 'não era em sentido nenhum um líder' da extrema-direita romena"

No Jornal de Notícias:

- "Informações sobre mandados de captura não chegam a tribunais"

- "Gil Vicente 0-0 Sporting. Passadeira vermelha. Leão já perdeu oito pontos com João Pereira no banco e pode ceder hoje o comando se as águias vencerem o Estoril na Luz"

- "Autárquicas. Partidos com a mira apontada às capitais de distrito"

- "Viticultores. Rui Paredes na liderança da casa do Douro por 69 votos"

- "Natalidade. De Aadhira a Zuriel, multiplicam-se as crianças com nomes estrangeiros"

- "Consoada. Bacalhau está mais caro e o azeite mais barato"

- "No Name Boys. Tochas e agressões a polícias no restaurante"

- "Juliette Binoche. 'Lutar pelo lado artístico do cinema é desafiante'"

- "Braga. Vitória nos Açores (0-2) vale subida ao quarto lugar"

- "FC Porto. Mora mostra maturidade e humildade desde os 15"

No Diário de Notícias:

- "Falta de pessoal no ensino especial obriga pais a deixarem de trabalhar"

- "Pobreza energética afeta quase 3 milhões em Portugal com consequências para a saúde"

- "Proteção Civil. Duarte da Costa vai para embaixada portuguesa na ONU e José Manuel Moura assume a presidência"

- "Paulo Núncio, líder parlamentar dos democratas-cristãos. 'O CDS ser visto como um PEV do PSD? Isso é um disparate!'"

- "Sentimento. Empresários da indústria e do comércio mais preocupados com o emprego no arranque de 2025"

- "Desenvolvimento. Gaia tem 3,5 mil milhões de euros de investimento privado em estudo"

- "EUA. 2025 não é 2017. Trump rodeia-se de falcões para enfrentar os perigos do mundo"

- "Mariagrazia Russo [reitora da Universidade de Estudos Internacionais de Roma, diretora da Cátedra Vasco da Gama]. 'O mito de Vasco da Gama deve-se muito a Luís de Camões'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Maria da Graça Carvalho [ministra do Ambiente e Energia]. Descida dos preços da luz 'vai manter-se'"

- "Loteamentos licenciados sem direito a IVA reduzido"

- "Garantia pública nos balcões dos bancos à espera das Finanças"

- "Há nove gestores por nomear nos transportes e infraestruturas"

- "IMI. Dulce Neto vai liderar grupo de trabalho para barragens"

- "Investimento. Tecnológicas como cabeça de cartaz dos IPO em 2025"

No Jornal Económico:

- "EDP Renováveis tenta vender dois projetos para reduzir perdas na Colômbia"

- "Daniel Chapo deve ser confirmado hoje como vencedor das eleições - Moçambique"

- "Fundo compra Dramático de Cascais para chegar à Europa em 10 anos"

- "Trump ameaça retomar gestão do Canal do Panamá"

- "Leitores destacam Miguel Maya, Trump, AD, Digi e BCP. CEO do BCP lidera escolhas dos leitores para personalidade do ano, seguido por Montenegro"

- "Isabel Furtado é das mais poderosas no ranking da Forbes Portugal. CEO da TMG Automotive está em destaque no segmento da indústria"

No A Bola:

- "Gil Vicente 0-0 Sporting. Passo atrás. Leão escorrega após duas vitórias seguidas"

- "'Não estamos a definir da melhor forma' - João Pereira"

- "Benfica será líder isolado se vencer hoje"

- "'Há momentos do jogo que não controlamos como gostaria'. Bruno Lage identifica uma das áreas para melhorar"

- "Treinador das águias quer mais qualidade e mais consistência, mas não se mostra preocupado com queda recente na média de golos"

- "Guerreiros sobem ao 4.º lugar. Santa Clara 0-2 SC Braga"

- "FC Porto. Rodrigo Mora tem cláusula de rescisão progressiva"

- "Inglaterra. Pesadelo de Amorim continua"

No Record:

- "Gil Vicente 0-0 Sporting. Barca do inferno. João Pereira leva 4 pontos em 12 possíveis e pode perder liderança hoje"

- "Contestação no final com pedidos de demissão"

- "João Pereira: 'Era um golo limpo, marcou-se penálti, anulou-se o golo...'"

- "Santa Clara 0 Sp. Braga 2"

- "Benfica-Estoril. '80% dos jogos têm sido de grande qualidade', Bruno Lage defende exibições da sua equipa"

- "500 No Name causam pânico em restaurante. Acenderam material pirotécnico e roubaram bebidas"

- "Envolveram-se em confrontos com a polícia e um agente ficou ferido"

- "FC Porto. Mora protegido com cláusula progressiva. Pode subir dos 45 aos 80 milhões em função de objetivos individuais"

- "Futebol feminino. Clube Albergaria 1-3 Benfica. SP. Braga 1-1 Sporting. Águias aumentam vantagem"

- "Inglaterra. Man. United 0-3 Bournemouth. Amorim não se endireita"

E no O Jogo:

- "Gil Vicente 0-0 Sporting. Leão virou presa. Verdes e brancos igualam portistas no comando, que será do Benfica se hoje ganhar"

- "Contestação. Treinador e jogadores visados pelos adeptos sportinguistas dentro e à saída do estádio"

- "Benfica-Estoril. Com a Luz a iluminar a liderança. Águias estão a dois triunfos em casa de recorde de 1983"

- "FC Porto. Mora, o alquimista adolescente"

- "Santa Clara-Braga (0-2). Bruma bisa e abre porta do quarto"

- "Internacional. Vítor Pereira sorri, pesadelo para Amorim"

- "V. Guimarães-Nacional. Rui Borges deseja afinar finalização"