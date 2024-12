Que mudanças podem fazer os treinadores de Nacional e Benfica no jogo de quinta-feira?

A 6 de Outubro, o Nacional-Benfica, jogo relativo à oitava jornada da I Liga, foi interrompido aos oito minutos e cinco segundos devido ao nevoeiro que impedia a visibilidade no relvado do Estádio da Madeira.

Este será, por isso, o tempo que o relógio vai apontar quando as duas equipas se voltarem a encontrar na próxima quinta-feira na Choupana.



No reencontro dos dois emblemas, o que podem fazer os treinadores, Tiago Margarido (Nacional) e Bruno Lage (Benfica), nas equipas titulares ou nas fichas de jogo?

Segundo o Regulamento de Competições da Liga Portugal, Artigo 41, os técnicos podem fazer alterações no boletim de jogo, podem mudar os onzes, mas, de acordo com as regras, os titulares da altura não podem surgir agora como suplentes.

Eis, então, o que diz o Regulamento de Competições- Artigo 41

“No caso de conclusão, em nova data, de jogo interrompido, aplicam-se as seguintes regras:



a) A ficha técnica pode ser alterada para incluir qualquer jogador que, encontrando-se regulamentarmente inscrito à data do jogo interrompido, dela não constasse inicialmente;





b) Os jogadores substituídos ou expulsos durante o jogo interrompido, bem como os que nele não podiam participar por motivo de sanção disciplinar, não podem ser utilizados;





c) Os jogadores que estavam em campo no momento em que o jogo foi interrompido não podem ser incluídos na ficha técnica como suplentes;





d) As sanções impostas antes de o jogo ser interrompido continuam a valer para o restante tempo de jogo;





e) Os cartões amarelos exibidos antes de o jogo ser interrompido não contam para efeitos de sanção por acumulação antes da conclusão do jogo interrompido;





f) Os jogadores expulsos durante o jogo interrompido não podem ser substituídos e o número de jogadores no alinhamento inicial será o mesmo de quando o jogo foi interrompido;





g) Os jogadores suspensos na sequência de um jogo disputado após o jogo interrompido podem ser incluídos na ficha técnica;





h) As equipas podem fazer apenas o número de substituições a que tinham direito quando o jogo foi interrompido;





i) O jogo deve reiniciar-se no mesmo local onde a ação decorria quando foi interrompido (ou seja, cobrança de livre, lançamento de linha lateral, pontapé de baliza, pontapé de canto, etc.). Se o jogo tiver sido interrompido em jogada corrida, o reinício ocorrerá com o lançamento de bola ao solo no local onde a mesma se encontrava.”

Recorde-se, então, as equipas iniciais do Nacional- Benfica de 6 de Outubro

NACIONAL: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Luís Esteves e Soumaré; Appiah, Isaac Tomich e Nigel Thomas.

BENFICA: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Kokçu; Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu