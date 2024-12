Quedas e excesso de álcool na Noite do Mercado mobilizaram bombeiros

A tradição da Noite do Mercado cumpriu-se este segunda-feira, mesmo com os avisos de precipitação e trovoada que podiam ameaçar a animação. Ainda assim, a noite foi marcada por várias situações de quedas na via pública, mas também por excesso de álcool.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para cerca de 12 ocorrências relacionadas com a Noite do Mercado um pouco por toda a baixa funchalense.

Um dos vários exemplos destas ocorrências ocorreu na Rua da Infância, pelas 3 horas desta madrugada, onde uma mulher ficou com um ferimento profundo no queixo após sofrer uma queda.

A corporação mobilizou, para esta ocorrência, um ambulância para o local para prestar socorro à vítima.

Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.