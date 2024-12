Falta de pagamento obriga a racionar medicamentos Farmácia do hospital do Funchal enfrenta nova escassez de remédios exclusivos, forçando o adiamento dos tratamentos de pacientes com inflamações crónicas na pele e que sofrem da Doença de Crohn. Há esperas superiores a um mês. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 19 de Dezembro.

Outros destaques:

120 vivem nas ruas Câmara do Funchal aprova hoje o Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2025-2029, que prevê um investimento de 1,4 milhões.

"Questões do partido não devem ser discutidas em praça pública" Sérgio Gonçalves faz balanço do mandato de 6 meses e aborda, em entrevista ao DIÁRIO, os desafios enquanto deputado no Parlamento Europeu.

Aliado do turismo As 33 mil camas do Alojamento Local da Região contribuíram para o crescimento de um sector que pede rigor, competência e mais fiscalização. Conferência ‘Pensar o Futuro’ foi fortemente participada

E, por fim, Prisão efectiva para 11 da rede de droga e carros de luxo

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.