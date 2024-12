Rebentamento de canalização de madrugada na Rampa do Lido

Pouco passava das 4 horas da manhã quando os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam pedido de ajuda para rebentamento de cano na Rampa do Lido – junto à Estrada Monumental. Chegados ao local, os bombeiros constataram que a ocorrência teria de ser resolvida pelo Piquete de Águas da Câmara do Funchal, que alertada para o sucedido, acabou por ter uma noite de Natal de trabalho para ‘estancar’ o derrame.