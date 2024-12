Mulher socorrida após desmaiar na Missa do Parto na Ribeira Brava

Uma mulher foi socorrida esta madrugada – perto das 7 horas - após ter desmaiado durante a realização da Missa do Parto na Igreja Matriz de São Bento, na Ribeira Brava. Por se sentir indisposta, a vítima ainda chegou a sair pelo próprio pé do interior da igreja, vindo a perder os sentidos e desfalecer já no adro. Situação que motivou o alerta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que mobilizaram uma ambulância de socorro. Acabou por ser transportada para as Urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava.